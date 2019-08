चलती ट्रेन में खुलेआम पी रहा था शराब फिर लोगों से किया विवाद तो भुगतना पड़ा ऐसा अंजाम

बिलासपुर. fine for drinking alcohol on train in india रायपुर से नौतनवा जा रही 18205 के एसी कोच में बैठ कर एक यात्री शराब पी रहा था। यात्रियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मना। उस यात्री से परेशान अन्य यात्रियों ने रेलमंत्री से ट्वीटर पर शिकायत कर दी। सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने यात्री को गिरफ्तार कर मुचलका पर रिहा किया है। आरपीएफ के अनुसार कंट्रोल रूम से सूचना मिली की 18205 नौतनवा एक्सप्रेस के बी-1 कोच में यात्री शराब सेवन कर रहा है। अन्य यात्रियों के मना करने पर हंगामा करते हुए अभद्र व्यवहार कर रहा है। (piyush goyal twitter)

सूचना मिलते ही उसलापुर रेलवे स्टेशन में रेलवे सुरक्षा बल की टीम को तैनात किया गया ट्रेन रात 9.15 बजे स्टेशन पहुंची तो आरक्षक माधो प्रसाद ने बी-1 में पहुंच कर उस यात्री को पकड़ा। उसने अपना नाम अशोक पांडे पिता जगतराम (40) समता कॉलोनी रायपुर निवासी बताया। पूछताछ के दौरान यात्री ने बताया कि वह इलाहाबाद (प्रयागराज) दवाई लेने के लिए जा रहा है। पीने का आदि होने के कारण वह गलती कर बैठा। रेलवे एक्ट की धारा-145 व अधिनियम 179 के तहत उसे गिरफ्तार कर मुचलका पर रिहा कर दिया गया।