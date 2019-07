ट्रेन में सफर करते समय रहें सावधान वरना झेलना पड़ेगा नुकसान, यहाँ महिला हो गई बड़ी चोरी का शिकार

बिलासपुर. उसलापुर रेलवे स्टेशन (Uslapur railway station) के पास एक महिला का पर्स चोर चोरी (woman victim of theft in train) कर फरार हो गया। वृद्ध महिला ने सतना पहुंचने के बाद 22 जून को मामले की शिकायत जीआरपी सतना से की थी (theft in running train) । डायरी बिलासपुर पहुंचने के बाद जीआरपी ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। चोरी गए पर्स में 28 हजार नगद व दो मोबाइल फोन थे।

जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार पुष्पराज नगर सतना निवासी दीपा छाबड़ा पति नंदलाल छाबड़ा (56) अपने बेटे किशन कुमार के साथ मायके रायपुर गई थी। रायपुर से वापसी के दौरान वह 15232 गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस के एस-6 बर्थ नं. 6-8 में सफर कर रही थी। ट्रेन जैसे ही उसलापुर स्टेशन के नजदीक पहुंची ट्रेन में सवार एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास पहुंचा और सर हाने रखे बैग को छीन कर चलती ट्रेन से कूद गया (man jumps off from ruunning train) ।

वृद्धा कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह गायब हो चुका था। ट्रेन के सतना स्टेशन पहुंचने पर दीपा छाबड़ा ने बेटे किशन कुमार के साथ जीआरपी थाने पहुंची और मामले की जीरों में शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार को सुबह डायरी पहुंचने पर बिलासपुर पुलिस ने मामले में धारा 380 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। दीपा छाबड़ा की शिकायत के अनुसार बैग में 40 हजार रुपए नगद व दो मोबाइल व पहचान संबंधी दस्तावेज रखे हुए थे।

