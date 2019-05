फानी तूफान का डर 210 किमी प्रतिघंटे से तेज हवाएं चलने का अनुमान, कई ट्रेनें भी रद्द

बिलासपुर. कई दिनों से गर्म हवाओं से परेशान शहरवासियों को गुरुवार को थोड़ी राहत मिली। पारा 6 डिग्री सेल्सियस लुढ़कर कर 38 पर ठहर गया। हालांकि चक्रवाती तूफान फानी के 210 किलोमीटर की रफ्तार से बढऩे और उड़ीसा में तांडव मचाने के बाद उड़ीसा से सटे छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती इलाके में भी जबरदस्त प्रभाव पडऩे की आशंका है। तूफान के असर से पूरे छत्तीसगढ़ का मौसम चक्र प्रभावित होगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिन भर बादल के छाए रहने और कुछ इलाकों में तेज हवा के बूंदाबांदी की संभावना जताई है। ये स्थिति शनिवार तक रहेगी। हालांकि गुरुवार को पारा तो 38 डिग्री के आसपास बना रहा पर उमस ने जान निकाल दी। अगले दो दिनों तक उमस से किसी प्रकार के राहत की कोई संभावना नहीं है। शुक्रवार को भी पार के 38 डिग्री पर बने रहने की संभावना जताई गई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी और 44 डिग्री तापमान से इन दिनों राहत है। सूर्य की तेज किरणों कम बेहाल कर रही हैं और बादलों की आवाजाही से गर्मी नियंत्रित है।

शहर पारा अधि न्यूनतम

बिलासपुर 38 28.2

रायपुर 40.2 29.5

अंबिकापुर 36.5 25.6

पेंड्रा रोड 38.1 23.2

दुर्ग 41.6 28.2

नौ ट्रेनें रद्द, दो के रूट बदले, बढ़ी परेशानी

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात फानी तेजी से ओडिसा व आंध्रप्रदेश की सीमा से होकर गुजरने वाला है। चक्रवात फानी का असर पुरी में देखने को मिल रहा है। तेज आंधी तूफान व बारिश को देखते हुए पुरी से होकर गुजरने वाले दर्जन भर ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। रेलवे ने सुरक्षा के लिहाज से 9 ट्रेनों को रद्द किया है वही दो ट्रेनें दिशा बदल कर चलाई जाएगी।

आज रद्द की गई ट्रेनें

12843 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस

18477 पुरी-हरिद्वार उत्कल

18407 पुरी-शिरडी साई एक्सप्रेस

18425 पुरी- दुर्ग एक्सप्रेस

18421 पुरी-अजमेर एक्सप्रेस

18422 अजमेर-पुरी एक्सप्रेस

22974 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस

18426 दुर्ग- पुरी एक्सप्रेस

22909 बालसाड- पुरी एक्सप्रेस

लेट चलेंगी यह ट्रेनें

18030 शालिमार-मुम्बई 2 घंटा

15159 सारनाथ एक्सप्रेस 4 घंटा

18235 बिलासपुर एक्सप्रेस 2 घंटा

20813 पुरी जोधपुर सु.फा. 4 घंटा

15232 गोंदिया बरौनी 1 घंटा

12409 गोडवाना एक्सप्रेस 1 घंटा

18204 बेतवा एक्सप्रेस 1.30 घंटा

01662 पुरी हबीबगंज 6.15 घंटा

परिवर्तित मार्ग से आज चलने वाली ट्रेनें

18507 विशाखापटनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग विजयवाडा, टिटलागढ़, सम्बलपुर होकर चलेगी। 07149 सिकंदराबाद-कामाख्या एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग काजीपेट-बल्लारशाह, नागपुर, झारसुगुड़ा होकर चलेगी।

मरम्मत कार्य 6 ट्रेनें प्रभावित

जोन में चल रहे मरम्मत कार्य को देखते हुए विभिन्न रुट की आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। 68731 गेवरारोड-बिलासपुर व 68732 बिलासपुर-गेवरारोड को रद्द किया गया है। दोपहर 1.20 को चलने वाली 68733 गेवरारोड-बिलासपुर व 68734 बिलासपुर गेवरारोड रद्द की गई है।