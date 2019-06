यात्रियों पर दोहरी मार एक तो भीषण गर्मी ऊपर से ट्रेनें हो गई रद्द

टेंगनमाड़ा यार्ड से खोंगसरा में मंगलवार को समपार संख्या बीके 27 व बीके 29 में सामान्य हाइट के सब-वे निर्माण कार्य के लिए 8 घंटे का ब्लॉक लिया। रेलवे ने दोनों समपारों पर तय समय पर कार्य को समाप्त किया। कार्य के दौरान आधा दर्जन से अधिक ट्रेने प्रभावित रही।