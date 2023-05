सुहागिन महिलाओं ने रखा वट सावित्री का व्रत, पति के दीर्घायु के लिए की मंगल कामना

ज्येष्ठ मास की अमवास्या तिथि पर शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखा तथा पति के दीर्घायु के लिए मंगलकामना की। इस सम्बन्ध में पौराणिक कक्षा के अनुसार अल्पायु सत्यवान के साथ विवाह करते समय ही देवी सावित्री को ज्ञात था कि उनके पति की शीघ्र मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उन्हें अपने सतीत्व पर पूरा भरोसा था, इसीलिए जब यमराज उनके पति का प्राण हर कर ले जाने लगे तो अपने सतीत्व के बल पर देवी सावित्री ने पति के प्राण वापस लाए। उसी स्मृति में सुहागिन महिलाओं ने सावित्री का व्रत किया।

Married women observe Vat Savitri fast, pray for the long life of their husbands