सीएम से मिलने घंटों किया इंतज़ार, मुलाकात तो नहीं लेकिन मिला आश्वासन फिर सीएम ने किया ये वादा

बिलासपुर. पालक संघ के सदस्य अपनी मांगों को पूरी करने के लिए रविवार को सीएम के सामने काली पट्टी लगाकर रोष प्रकट करने वाले थे (showing black flags to CM) । पुलिस ने सीएम से मिलाने का वादा कर काली पट्टी जब्त कर ली। संघ के सदस्य घंटों सीएम से मिलने का इंतजार करते रहे। बाद में उन्हें 3 जुलाई को सीएम से रायपुर में मिलने की सूचना मिली (CM Bhupesh Baghel promise) । मालूम हो कि पालक संघ के सदस्य पिछले 3 माह से निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाए जा रहे फीस वृद्धि (parents against fees hike by private schools) को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) पूर्व मंत्री बीआर यादव (Late B R Yadav) की प्रतिमा का अनावरण करने बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान सर्व स्कूल अभिभावक संघ के सदस्य काली पट्टी लगाकर सीएम के सामने विरोध प्रकट करने वीर सावरकर गार्डन में उपस्थित थे। पुलिस को पता चला तो वे तुरंत पालकों के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने से मना किया तथा सीएम से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया (police stops parents from protesting) ।

घंटों इंतजार करने के बाद भी सीएम से उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। जिस पर पालक संघ के सदस्य उग्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। तब पुलिस अधीक्षक ने संघ के पांच सदस्यों को सीएम से मिलने की अनुमति दी। लेकिन सीएम के पीए ने उन्हें मिलने नहीं दिया तथा 3 जुलाई को रायपुर में मिलने का आश्वासन देकर चलता कर दिया।

इससे पालक संघ के सदस्य काफी नाराज हुए। मालूम हो कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ संघ के सदस्य पिछले 3 माह से आंदोलनरत हैं। उन्होंने अपनी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर विधायक शैलेष पाण्डेय से भी है, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम को भी ज्ञापन सौंपा था। सीएम ने आचार संहिता (code of conduct) का हवाला देकर चुनाव के बाद टीम गठित करने की बात कही थी। लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हो पाया है।

