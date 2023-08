Weather Update : फिर से एक्टिव होगा monsoon, होगी ताबड़तोड़ बारिश, imd का पूर्वानुमान

CG Weather Forecast : प्रदेश में मानसून के सिस्टम के कमजोर पढ़ने से तापमान बढ़ा है। परन्तु पिछले 24 घंटे में कुछ शहरों में हल्की बूंदाबांदी हुई।

,Monsoon will be active again, there will be heavy rain, IMD forecast