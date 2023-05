सिगरेट के 250 से ज्यादा घातक रसायन स्मोकिंग के कई घंटों तक रहते हंै वातावरण में : बीके स्वाति

आज समाज में बहुत सारी गलत मान्यताएं नशे के साथ जुड़ी हुई हैं। जिससे लोग नशा करना शुरू करते हैं। खास करके कहा जाता है कि हमारे पूर्वज, देवता भी इसका सेवन करते थे। परंतु तंबाकू, गुटखा, शराब जैसी अपवित्र नशीली चीजों को तीर्थ स्थानों पर नहीं ले जाया जाता, मंदिरों में ले जाया नहीं जाता तो यह मानना कि देवता भी इनका सेवन करते थे यह समाज में गलत मान्यता है।

More than 250 deadly chemicals of cigarettes remain in the atmosphere for several hours after smoking: BK Swati