UPDATE / घर से निकलने से पहले पढ़ें ये खबर , 5 से 27 जुलाई तक रद्द रहेंगी 20 से अधिक ट्रेनें , देखें पूरी सूचि !

एसईसीआर (SECR Zone) के तीनों मंडल बिलासपुर, रायपुर व नागपुर में बारिश पूर्व चल रहे मेटनेंस कार्य (railway maintenance before monsson) को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रेलवे ने सप्ताह में दो दिनों का ब्लॉक (two days weekly block by railway) लेने का निर्णय लिया है।