जिले में ढाई लाख से अधिक जॉब कार्डधारक, काम कर रहे आधे से भी कम

जिले के 483 ग्राम पंचायतों के 708 गावों में पंजीकृत जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या डेढ़ लाख है, वहीं जॉब कार्डधारक श्रमिकों की संख्या 2 लाख 78 हजार है। फिर भी जिले में प्रतिदिन 55 से 60 हजार श्रमिक ही मनरेगा में काम कर रहे हैं। बचे ज्यादातर दूसरे राज्यों में पलायन कर जा रहे हैं। इन्हें रोक पाने प्रशासन नाकाम है।

More than two and a half lakh job card holders in the district, less t