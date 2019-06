घर से निकल रहा था धुएं का ग़ुबार, दोनों दरवाज़े अंदर से थे बंद, जब दरवाज़े तोड़कर अंदर पहुंचे पड़ोसी तो फटी की फटी रह गई आँखें

घर से निकल रहा था धुएं का ग़ुबार, दोनों दरवाज़े अंदर से थे बंद, जब दरवाज़े तोड़कर अंदर पहुंचे पड़ोसी तो फटी की फटी रह गई आँखें

घर में रहता था 4 सदस्यों वाला परिवार , रहस्यमई तरीके से हुए इस हादसे में सबकुछ ख़तम हो गया (house on fire) (mother and daughter dead) (suicide) (crime) (burned to death)