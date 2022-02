बिना ब्याज लीजिए होमलोन, इस तरीके से करें प्लानिंग तो एक रुपए भी नहीं देना पड़ेगा ब्याज

निवेश सलाहकारों के मुताबिक यह सेफ निवेश, 20 साल में होमलोन के ब्याज से ज्यादा दे सकता है रिटर्न

बरुण सखाजी. बिलासपुर आरबीआई के निवेश डेटा के मुताबिक लोगों में म्युचुअल फंड के प्रति जागरूकता बढ़ी है। 2015 तक जहां 100 में सिर्फ 3 लोग ही म्युचुअल फंड में निवेश करते थे तो वहीं साल 2021 तक आते-आते यह संख्या 12 तक पहुंच गई है। इस हिसाब से देखें तो एसआईपी में प्रोविडेंट फंड के बाद म्युचुअल लोकप्रिय हो रहा है। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से होमलोन के ब्याज से बचने के लिए भी किया जा रहा है। हालांकि इसका होमलोन से सीधा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अगर इसे स्मार्ट तरीके से नियोजित किया जाए तो यह होमलोन के ब्याज के बराबर उतनी अवधि में रिटर्न कर सकता है।

Use only with permission