पूज्य सिंधी सेंट्रल युवा विंग के सचिव नीरज जग्यासी व कोषाध्यक्ष बने विशाल पमनानी

पूज्य सिंधी सेंट्रल युवा विंग की कार्यकारिणी की घोषणा कल 19 अगस्त को संपन्न हुई।अध्यक्ष अजय भीमनानी ने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया जिसमें सचिव पद पर नीरज जग्यासी एवं कोषाध्यक्ष पद पर विशाल पमनानी को चुना गया।कार्यकारीणी की घोषणा पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के युवा विंग के संरक्षक उमेश भावनानी, विनोद मेंघानी, कमल कलवानी, दिलीप दयालानी की उपस्थिति में हुई। संरक्षक मंडल में विजय छुगानी, अभिषेक विधानी, सुनील लालवानी, अजय टहल्यानी, अमित नेभानी, दिनेश नागदेव, मनोज उभरानी चुने गए।

Neeraj Jagyasi became the secretary of Pujya Sindhi Central Youth Wing and Vishal Pamnani became the treasurer