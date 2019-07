Railways new rule: रेल मंत्री जमीनी हकीकत से दूर दुकानों में नहीं बिल की सुविधा, यहां यात्रियों की जरुरत तय करती है दाम

No bill no payment rule: रेलवे ने नो बिल नो पेमेंट का नया नियम लागू(Railways new rule) किया है, 50 प्रतिशत स्टाल में बिल मशीन की सुविधा नहीं है