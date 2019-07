RAINFALL / मानसून की आस ने खूब रुलाया , पिछले 24 घंटों में यहाँ नहीं गिरी पानी की एक भी बूँद

जिले में 1 से 30 जून तक 747.4 मिलीमीटर वर्षा (rainfall in bilaspur) , पिछले 24 घंटे में किसी भी तहसील में बारिश नहीं हुई (no rainfall from 24 hours), अब तक सबसे अधिक वर्षा तखतपुर तहसील में (weak monsoon)