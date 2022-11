POCSO Act: देश में सिर्फ छोटी बालिकाएं ही असुरक्षित नहीं बल्कि छोटे बालकों पर भी है खतरा

- पॉक्सो अधिनियम, के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

- किशोर न्याय समिति, छित्तीसगढ़ राज्य न्यायिक एकादमी तथा छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से हुआ आयोजन

One day State level workshop was organized in the auditorium of Chhattisgarh High Court, Bilaspur by Juvenile Justice Committee, Chhattisgarh High Court, Bilaspur in collaboration with Chhattisgarh State Judicial Academy and Chhattisgarh State Legal Services Authority regarding the effective implementation of POCSO Act