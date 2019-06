Notice: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस नर्सिंग होम का किया था उद्घाटन उसके पास लाइसेंस ही नहीं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चार दिन पहले दो नर्सिंग होम का उद्घाटन किया था। इनमें प्रताप चौक नर्सिंग होम के पास लायसेंस तक नहीं है(Notice not given near nursing home)।