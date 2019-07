बाइक सवार परिवार के सामने मवेशी आने से हुआ बड़ा हादसा, माँ - बाप से दूर हो गई सवा साल की मासूम

बिलासपुर. हिर्री थानांतर्गत ग्राम बेलमुंडी मुख्य मार्ग पर सोमवार सुबह सड़क पर अचानक मवेशी आ जाने पर बाइक चालक ने बे्रक लगा दिया (bike slipped on sudden breaking) । अनियंत्रित हुई बाइक में बैठे एक ही परिवार के 4 सदस्य जमीन पर गिर गए। सवा साल की बच्ची सामने से आ रहे ट्रेलर के पहियों की चपेट में आ गई और मौके पर उसकी मौत हो गई (one year old child death in road accident) ।

READ MORE - OLX में खरीदारी करते वक्त रहें सावधान, खुद को आर्मी वाला बताकर यहाँ व्यक्ति से ठग लिए 1 लाख रुपये

हिर्री पुलिस के अनुसार सरकंडा थानांतर्गत ग्राम बैमा नगोई के आश्रित ग्राम हरदीडीह निवासी सनत कुमार पटेल पिता मंगतू राम किसान हैं। कुछ दिन पूर्व वे पत्नी कौशिल्या बाई, बेटी शारदा पटेल( 3) और संजना पटेल (सवा साल ) को लेकर ग्राम कबराकांपा स्थित ससुराल गए थे। सवा साल की बेटी संजना की तबीयत खराब होने पर सनत ने अपने साले रमेशर पटेल की बाइक सीजी 10 एएस 0686 में पत्नी और दोनों बेटी को लेकर सुबह साढ़े 7 बजे ग्राम बिरकोना स्थित अस्पताल जा रहे थे (on way to hospital) । रास्ते में ग्राम बेलमुंडी तालाब के पास सड़क पर अचानक मवेशी आ जाने के कारण सनत ने ब्रेक लगाया।

READ MORE - एक ही साल में धोखेबाज़ों ने सैकड़ों खातों से पार किये लाखों रुपये, बैंक अधिकारी बनकर किसी को नहीं छोड़ा

बाइक अनियंत्रित हो गई और चारो गिर गए। सवा साल की संजना सकरी की ओर से आ रहे ट्रेलर सीजी 12 एस 5908 की चपेट में आ गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। दुर्घटना में सनत,कौशिल्य और शारदा को मामूली चोंटे आई। दुर्घटना के बाद आरोप चालक ट्रेलर छोड़कर भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक के खिलाफ धारा 279,337, 304(ए)के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। (death in road accident)

कार चालक ने व्यक्ति को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत (on the spot death)

कोतवाली थानांतर्गत दयालबंद मधुबन रोड पर रविवार रात कार चालक ने पैदल घर जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी (care driver hits man on road) । दुर्घटना में व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। कोतवाली पुलिस के अनुसार दयालबंद संजय कॉलोनी निवासी रसीदलाल सोनकर रविवार रात साढ़े 10 बजे पान खाने के लिए गए थे। वापस पैदल घर जाते समय मौर्य हॉस्टल के पास कार सीजी 10 बीसी 3130 के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए रसीदलाल को टक्कर मार दिया। दुर्घटना में रसीदलाल को गंभीर चोटें लगी और मौके पर उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र सत्यजीत सोनकर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

READ MORE - दिल दहला देने वाले हादसे में पति छोड़ गया पत्नी का साथ, बड़ी मुश्किल से बच पाई दो की जान