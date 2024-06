Online Love-Affair: हैवानियत में बदला इंस्टाग्राम का प्यार, 15 दिनों तक ऑनलाइन लवर करता रहा बलात्कार

पुलिस के अनुसार शहर की एक 35 वर्षीय विवाहिता की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम में एक युवक से हो गई। महीनों चली चैटिंग के बाद दोनों के बीच प्यार (Love-Affair and Sex) परवान चढ़ने लगा। विवाहिता के बुलाने पर युवक मिलने पहुंचा। विवाहिता ने युवक के प्रस्ताव पर शादी करने की बात को मान लिया और अपने 2 वर्षीय बच्चे को लोकर युवक के साथ भाग गई। जिस युवक के साथ विवाहिता भरोसा करके गई थी उसने महिला को झांसे लेकर बलात्कार किया।

आरोपी जब दिन में काम कर जाता तो विवाहिता को एक कमरे में नजरबंद कर दिया करता था। 15 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। विवाहिता ने जब उसे कमरे में बंद करने का कारण जानना चाहा तो वह बात किसी न किसी बहाने से टाल दिया करता था। खुद को कमरे में बंद रखने का विवाहिता (Love-Affair and Sex) ने विरोध किया तो आरोपी युवक का रवैया बदल गया।

विवाहिता किसी तरह युवक के चंगुल से छूटकर भागी और मोबाइल के माध्यम से अपने परिजनों से सपर्क कर घटना की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस को लेकर परिजन पहुंचे और फिर विवाहिता व उसके 2 साल के बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले में कार्रवाई कर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का हवाला दे रही है।

Love-Affair and Sex: एसएसपी ने कहा… Love-Affair and Sex: थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता की सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवक से दोस्ती हो गई। आरोपी ने विवाहिता को पत्नी बनाने की बात कर साथ ले गया। वारदात को अंजाम देकर कमरे में नजरबंद कर रखा हुआ था। पुलिस ने मामले में शिकायत के बाद महिला (Love-Affair and Sex) को बरामद किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।