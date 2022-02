मनचाही पोस्टिंग की खुली दुकान, नब्बे हजार दो, पोस्टिंग पाओ... यकीन नहीं होता तो ये ऑडियो सुनिए

( audio viral) पेशे से शिक्षक और कथित सेटिंगबाज बोला... ये भी एक सेवा ही है, ... हमको ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, ...इस बार का रेट नब्बे हजार सेट है। रेट आंए-बाएं बढ़ गया है... पिछले बार सत्तर में हो जाता था,.. छोटा शिक्षक हूं, साहब के साथ उठना बैठना है इसलिए कर लेता हूं।

बिलासपुर। शिक्षक भर्ती (teacher recrutment) के बाद पोस्टिंग ( posting) की दुकान खुल गई है। रेट तय हो चुका है 85 से 90 हजार का। बकायदा इस बात का सबूत भी सामने आया जब एक आवेदक ने सेटिंग (seting) करने या करवाने वाले शिक्षक से बात की जिसमें पूरी कहानी बयां की गई है। ऑडियो वायरल ( audio viral) हो गया, पूरे दिन शहर में इसकी चर्चा रही। इसके बाद सेटिंग करने वाले उस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हलांकि इस ऑडियो की पुष्टि पत्रिका नहीं करती है। इस ऑडियो में सेटिंग करने वाले अपना नाम एनके साहू, नंद कुमार साहू बताया है।

Open shop of your desired posting, ninety thousand two, get posting