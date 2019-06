ट्रेन में सो रही लड़की को आधी रात महसूस हुई किसी के छूने की हरकत, आंख खोली तो सामने बैठा था युवक, फिर हुआ कुछ ऐसा की पूरी बोगी में मच गया

ट्रेन में सो रही लड़की को आधी रात महसूस हुई किसी के छूने की हरकत, आंख खोली तो सामने बैठा था युवक, फिर हुआ कुछ ऐसा की पूरी बोगी में मच गया

चलती ट्रेन में लड़कियों से छेड़खानी(molesting girls in the train) करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यात्रियों ने उसकी जमकर पिटाई भी की(Passengers beat young man)। आरोपी रात का फायदा उठाते हुए युवतियों से अश्लील हरकतें कर रहा था(Young man Arrested for molesting girls)।