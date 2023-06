वार्ड में सीनियर डॉक्टरों के फालोअप चेकअप के लिए न पहुंचने से परेशान मरीज

बिलासपुर. आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में वार्डों में भर्ती मरीज सीनियर डॉक्टरों के फॉलोअप चेकअप के लिए न आने से परेशान हैं। उनका कहना है कि हॉस्पिटल में भर्ती तो कर लिया जा रहा, पर उनका रूटीन चेकअप प्रशिक्षु डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के भरोसे है।

Patients upset due to non-availability of senior doctors in the ward f