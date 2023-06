७ करोड़ की सडक़ निर्माण का रास्ता साफ, ठेका कंपनी की याचिका खारिज

Submitted by:

बिलासपुरPublished: Jun 29, 2023 12:35:22 am

सकरी के फोर्ड शो रूम से बाइपास ओवरब्रिज तक बन रही सडक़ के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। यह याचिका रायपुर की हिमकान इस्टेट एंड डेवलपमेंट ने नगर निगम बिलासपुर के खिलाफ लगाई थी।

Paving the way for road construction worth 7 crores, contract company'