मिशन लाइफ का करें ध्यान, राखड़ निपटान में रहें सावधानः अश्विनी चौबे

केंद्रीय राज्य मंत्री का बिलासपुर प्रवास, विभिन्न विभागों के साथ की समीक्षा बैठक

प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ व मुफ्त राशन योजना के क्रियान्वयन पर जोर देने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन लाइफ अभियान देश और समाज के हित में है। इसके लिए सभी को कृत संकल्पित होकर कार्य करना है। इस अभियान के तहत प्रदूषण को ज्यादा से ज्यादा रोकने व पौधरोपण पर बल देने का कार्य प्राथमिकता से करना है। खाद्य सुरक्षा व मुफ्त राशन योजना के लिए भारतीय खाद्य निगम तत्परता से जुटा है।

Pay attention to mission life, be careful in ash disposal: Ashwini Choubey