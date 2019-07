जान बचाने गया था पालतू कुत्ता, छत गिरने से हुई मौत मालिक के नहीं थम रहे आंसू

बिलासपुर। इमलीपारा स्थित जर्जर मकान को तोड़ने के दौरान छत गिरने से दो मजदुर घायल हो गए और एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह दोनों मजदुर तालापारा निवासी ठेकेदार शहादत खान के अधीन काम करते थे। पिछले 3 दिनों से वे मजदूरों के साथ में इमलीपारा स्थित इस्माइल खान केवड़ा के जर्जर मकान को तोड़ रहे थे। शनिवार दोपहर 12:00 बजे तोड़फोड़ के दौरान छत अचानक भरभरा कर गिर गई नीचे गिरने से रामकृष्ण और सुखलाल घायल हो गए वहीँ घर के पालतू कुत्ते की मौत हो गई। दोनों घायल मजदूरों का उपचार चल रहा है जिन्हें सिम्स में दाखिल किया गया है। How do I deal with the death of my dog?

कुत्ते के मालिक का रो रो कर बुरा हाल

आपको बता दें की पालतू कुत्ते की मौत से उसका मालिक पूरी तरह सदमें में आ गया है और रो रो कर उनका बुरा हाल है। इस तरह अचानक पालतू कुत्ते की दुर्घटना में जान चले जाने से पूरा परिवार सदमें में आ गया है।

हो गई थी दुर्घटना की आहट तो मजदूरों की जान बचाने गया था पालतू कुत्ता

चश्मदीदों का कहना है की पहले पालतू कुत्ता गिरी हुई छत के नीचे नहीं आता लेकिन छत गिरने का जैसे ही उसे आभास हुआ वह भौकते हुए मजदूरों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा जिसके बाड़े अचानक छत गिरने से वफादार कुत्ते की मौत हो गई।