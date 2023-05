कराते टूर्नामेंट में बिलासपुर के खिलाडिय़ों का दिखा जलवा

Submitted by:

बिलासपुरPublished: May 29, 2023 12:18:44 am

कराते एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ स्टेट कराते चैंपियनशिप में बिलासपुर के खिलाडिय़ों ने अपना लोहा मनवाया। खिलाडिय़ों ने कुल 44 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक और 17 कांस्य पदक सहित कुल 80 पदक अपने नाम किए। कार्यक्रम का आयोजन 25 व 26 मई को मनेन्द्रगढ़ के सांस्कृतिक भवन में कराते एसोसिएशन ऑफ एम.सी.बी. के द्वारा किया गया था।

Players of Bilaspur show their fire in karate tournament