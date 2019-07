यूपी से गिरफ्तार किया गया कुख्यात आरोपी, बातों में फ़सा कर खिला दिया करता था ज़हर !

बिलासपुर. पूर्व में हुई जहर खुरानी (incident of jahar khurani) की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी (accused of Jahar khurani case) को बिलासपुर जीआरपी ने उत्तरप्रदेश (criminal arrested from UP village) के धानेपुर स्थित भावे नगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में कई बार जहर खुरानी के मामले में चलान हो चुका है। आरोपी को न्यायालय (dangerous criminal presented in Court) में पेश कर जेल दाखिल कराया गया है।

मीठी मीठी बाते कर लोगों को जाल में फसाना और फिर खाने की वस्तु में नशीली दवाई पिला कर (jahar khurani case in train) , उनके सामान पर हाथ साफ कर, फरार होने वाले आदतन बदमाश मिश्री प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद मौर्य (62) को, जीआरपी पेंड्रारोड प्रभारी डीएन श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ उसके गांव भावे नगर थाना धानेपुर उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया है।

जीआरपी (railway police) पेंड्रारोड प्रभारी डीएन श्रीवास्तव ने बताया कि बीना जीआरपी (railway GRP) से डायरी प्राप्त हुई थी। डायरी में पीडित प्रदीप कुमार शर्मा पिता चिरौंजी लाल (54) 30 अप्रैल 2019 को हीराकुंड एक्सप्रेस से छावनी जा रहा था। तबीयत बिगडने पर वह पेंड्रारोड में उतर गया और थोडी देर वही आराम किया (poisoning in trains) । इस दौरान उसकी मुलाकात मिश्री प्रसाद मौर्य से हुई। मिश्री प्रसाद ने प्रदीप कुमार को सम्हाला और उसकी मद्द की, प्रदीप की हालत में सुधार होने के बाद दोनों साथ ही ट्रेन में सवार होकर निकल गए।

प्रदीप बीना जीआरपी को बिहोशी की हालत में मिला। जहर खुरानी की पुष्टि होने के बाद जीरों में अपराध दर्ज कर डायरी घटना स्थल पेंड्रारोड भेज दी गई। डायरी में आरोपी को नाम व पता फोटो के साथ था। पेंड्रा प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम के साथ उत्तरप्रदेश के धानेपुर थाने में पहुंच पुलिस की सहायता से आरोपी मिश्री प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया व बिलासपुर लाकर मामले का खुलासा किया है।

आरोपी पर जहर खुरानी के 5 मामले पूर्व में भी दर्जजीआरपी में हुई पूछताछ में आरोपी मिश्री लाल ने बताया कि बीना में वह जहर खुरानी (case of jahar khurani) के 5 मामले में गिरफ्तार हो चुका है। एक वादरात में उसने 18 हजार रुपए पीडित के बैग से नशीली दवाइ खिला कर लिए थे वही चार अन्य मामलों में कुछ खास रकम हाथ नहीं लगी थी।

प्रदीप ने फाइल फोटो से की आरोपी की पहचानरायगढ़ एसडीएम का चालक प्रदीप कुमार शर्मा ने होश में आने के बाद बीना जीआरपी को घटना की जानकारी दी तो बीना जीआरपी ने हुलिए के आधार पर मिश्री लाल की फोटों दिखाई थी। फोटो देख प्रदीप ने मिश्री प्रसाद की शिनाख्त थी।

11 जुलाई को न्यायालय में होगी आरोपी की शिनाख्ती प्रक्रिया - जीआरपी बिलासपुर ने शनिवार को जहर खुरानी के मामले में आरोपी मिश्री लाल को न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपी की पहचान के लिए पीडित को 11 जुलाई को न्यायालय के समक्ष पहचान कार्रवाई के लिए आदेशित किया है।

जहर खुरानी के मामले में पहली बार बिलासपुर जीआरपी को सफलता मिली है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहली बार छत्तीसगढ़ वारदात को अंजाम देने पहुंचा था। पूर्व में मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश में की वारदात में शामिल होने की बात भी स्वीकर की है।

- एएन खटकर, थाना प्रभारी बिलासपुर जीआरपी

