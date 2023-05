बिलासपुरPublished: May 26, 2023 12:33:34 am

पुलिस विभाग ने झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा "झीरम श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य को पुन: शांति का टापू बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित रहने की शपथ दिलाई।

Police department paid tribute to the martyrs of Naxalite attack in Jhiram Valley