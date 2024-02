श्री पीताम्बरा पीठ में श्री पारद शिवलिंग रुद्राभिषेक व महाशिवरात्रि की तैयारी

Submitted by:

आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। बिलासपुर के सरकण्डा सुभाष चौक स्थित श्री पीताम्बरा पीठ त्रिदेव मंदिर में स्थापित 108 किलो वजनी श्री पारद शिवलिंग का महारुद्राभिषेक और महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

Preparation for Shri Parad Shivling Rudrabhishek and Mahashivaratri in Shri Pitambara Peeth