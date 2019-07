अगर होता है चेस्ट पेन या सांस लेने में तकलीफ तो ये है जानलेवा कारण, ब्लड क्लॉट को न करें नज़रअंदाज़

बिलासपुर। रक्त का थक्का कुछ और नहीं बल्कि आपके रक्त में मौजूद प्रोटीन का एक गुच्छा होता है। रक्त का थक्का रक्त के प्रवाह को धीमा कर देता है, खासकर जब आप घायल होते हैं। आमतौर पर, जब आप उस चोट से उबर रहे होते हैं, तो रक्त का थक्का गायब हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर बात बिगड़ जाती है। इसके अलावा, यदि रक्त के थक्के का इलाज नहीं किया जाता है, तो यह आपके रक्त वाहिका को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है।

रक्त का थक्का बनने से होती हैं ये परेशानियां - - -

एक स्थानिक रक्त का थक्का आपको गंभीर बीमारियों की ओर धकेल सकता है और फिर मृत्यु हो सकती है। यदि यह एक धमनी में बनता है, तो यह दिल का दौरा या स्ट्रोक भी दे सकता है। (how to prevent blood clots) यदि यह आपकी किसी नस में होता है, तो आपको दर्द और सूजन भी हो सकती है। यदि यह आपके फेफड़ों में पाया जाता है तो इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म (पीई) कहा जाता है। हालांकि, यदि थक्का आपके शरीर के भीतर बना है, तो इसे डीप वेन थ्रॉम्बोसिस (डीवीटी) कहा जाता है और दोनों स्थितियों को चिकित्सा आपात स्थिति के रूप में जाना जाता है। (how to get rid of blood clots)

blood clots and its causes" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/07/25/6_4885844-m.jpg">

(blood clot symptoms) ये हैं वजह - - -

यदि आपके शरीर की एक हड्डी टूट गई है या एक मांसपेशी बुरी तरह से खींची गई है, तो यह रक्त का थक्का बनने की अधिक संभावना है। लेकिन कभी-कभी आपको एहसास भी नहीं होता कि आपके साथ यह कैसे हुआ। आप इसके लक्षणों के माध्यम से पता लगा सकते हैं। यहाँ थक्के बनने के कुछ संभावित कारण दिए गए हैं। (blood clot in knee)

* आप सर्जरी से ठीक हो रहे हैं

* लंबे समय तक उड़ान या व्हीलचेयर पर बैठे

* अधिक वजन वाले लोग

* मधुमेह

* उच्च कोलेस्ट्रॉल

* आयु 60 से ऊपर

ये हैं लक्षण - - -

* त्वचा का रंग

यदि आपके हाथ या पैर की नस में रक्त का थक्का जम जाता है, तो उस जगह का रंग नीला या लाल हो जाएगा। आपके रक्त वाहिका के क्षतिग्रस्त होने के कारण आपकी त्वचा का रंग बदल सकता है और खराब हो सकता है। आपके फेफड़ों में फुफ्फुसीय अन्त: शल्यता आपकी त्वचा को पीला, नीला और चिपचिपा बना सकती है। (blood clot treatment)

* दर्द उठना

अचानक सीने में दर्द का मतलब थक्के का टूटना भी हो सकता है, जो फुफ्फुसीय अन्त: शल्यता का कारण बनता है। इसी समय, यह एक संकेत भी हो सकता है कि आपकी धमनी में थक्के ने आपको दिल का दौरा दिया है। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाएं हाथ में दर्द महसूस होगा। और थक्के के कारण, आपके निचले पैर, पेट या आपका गला इस दर्द से पीड़ित हो सकता है। (superficial blood clot dangerous)

* साँस लेने में कठिनाई (blood clot in lungs)

यह एक गंभीर लक्षण है। यह आपके फेफड़ों या आपके दिल में रक्त का थक्का बनने का एक संकेत हो सकता है