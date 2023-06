नड्डा उड़ान सेवा शुरू करा साव के इज्जत की रक्षा करें: भूपेश

Submitted by:

बिलासपुरPublished: Jul 01, 2023 12:28:14 am

बिलासपुर. चुनाव आते ही भाजपा नेता एक बार फिर नफरत फैलाने छत्तीसगढ़ आने लगे हैं। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर आ ही गए हैं तो कम से कम बंद उड़ान योजना शुरू करा के सांसद अरुण साव के इज्जत की रक्षा की कर लें।

Protect the honor of Sav by starting Nadda Udan service: Bhupesh