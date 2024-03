रेड रोज बैतूल की टीम ने 9वें ओवर में 5 विकेट खोकर जीता मैच

उषा देवी भंडारी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता सरकंडा स्थित खेल परिसर मैदान चल रही है। आयोजन के 12वें दिन दो मैच सम्पन्न हुए।

Red Rose Betul team won the match by losing 5 wickets in the 9th over.