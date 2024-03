शिव अनुराग भवन राजकिशोरनगर मे परमात्मा के महावाक्य पर चिन्तन चल रहा है। बीके गायत्री ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है अंत मति सो गति अर्थात अंत समय जो स्मृति रहती है उसी अनुसार अगला जन्म तय होता है।

Reflection on the great statement of God in Shiv Anurag Bhawan