अंडरब्रिज से जाने के चक्कर में एक कार पलटी, उद्घाटन का इंतज़ार न करके खोल देते ओवरब्रिज तो नहीं होता ये हादसा

बिलासपुर। मंगलवार की दोपहर शहर के लाल खदान इलाके में कार सवार (car crash) लोगों के लिए दुखदाई रहा। लाल खदान रेलवे फाटक पर ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार न करके (railway crossing accidents in india) पास के जर्जर अंडरब्रिज से जा रहे कार सवार बड़ी दुर्घटना (car accident) का शिकार हो गए। ख़राब सड़क की वजह से कार अनियंत्रित होकर (unbalanced wheels on a car may cause) सीधे सामने दलदली खेत में जा घुसी जिसके बाद इलाके में सनसनी फ़ैल गई है।

कार सवारों का अभी कोई पता नहीं

घटना के बाद जब लोग वहां पहुंचे तब कार को इस तरह पलटा हुआ देख सनसनी फ़ैल गई और भीड़ जमा हो गई। लेकिन कार में कितने लोग सवार थे और वह कहाँ है इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है (missing after car crash) । हालांकि इस घटना में अब तक किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं आई है।

अगर खोल देते ओवरब्रिज तो नहीं होता यह हादसा

लाल खदान में रेलवे फाटक के ऊपर से एक ओवरब्रिज भी बनाया गया है जो की बनकर तैयार है। लेकिन इसके उद्घाटन न होने मात्र से इसे खोला नहीं जा रहा। जिसकी वजह से लोग या तो फाटक खुलने का इंतज़ार करते हैं या तो जर्जर अंडरब्रिज से जाकर हादसों (lal khadan accident) का शिकार होते हैं।

स्थानीय लोगों में फूटा गुस्सा तो कहा ये

हादसे के बाद स्थानीय लोगों का कहना है की यह हादसा प्रशासन की गलती से हुआ है और आरोप लगते हुए कहा की प्रशसन कुम्भकरण की नींद सो रही है। लोगों ने बताया की पहली भी यहाँ कई हादसे हो चुके हैं और इसी जर्जर ब्रिज से कार , बाइक व अन्य वाहन गुज़रते हैं जिसके कारण कई हादसे होते हैं।

ओवरब्रिज को खोलने की उठाई मांग

लोगों ने पूरी तरह से तैयार ओवरब्रिज को खोलने की मांग उठाई है। कहा की उद्घाटन का इंतज़ार न करते हुए जनता की भलाई का सोचकर इस ओवरब्रिज को खोल देना चाहिए ताकि ऐसे हादसे यहाँ अब रुक सकें।