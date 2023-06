संत माता की मीठी याद में संगत ने किया सुखमणि का पाठ

Submitted by:

बिलासपुरPublished: Jun 24, 2023 12:21:59 am

धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थाहिरिया सिंह साहिब जी जरहाभाटा सिंधी कॉलोनी में 19 जून को संत माता अदि अम्मा जी की मीठी याद में मासिक बरसी उत्सव के अवसर पर श्री सुखमणि साहिब जी का पाठ संगत द्वारा किया गया।

Sangat recited Sukhmani in the sweet memory of Saint Mata