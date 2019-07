सावन का महीना दरवाजे पर खड़ा, मानसून की बेरुखी से मुरझाए चेहरे, खेती-किसानी का काम प्रभावित

बिलासपुर. सावन का महीना दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है, एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। लेकिन मानसून न जाने कहां दुबककर बैठ गया है। मानसून की इस बेरुखी से आम लोगों के चेहरे तो मुरझाए ही हैं, अन्न उत्पादक किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें अब गहराने लगी हंै (how does the monsoon influence on indian agriculture) । जिले में अब तक महज 44 प्रतिशत की बोनी ही हो पाई है, जबकि पिछले वर्ष इस दरम्यान 80 प्रतिशत बोनी हो गई थी। (monsoons in india) बांध-तालाबों व जलाशयों का स्तर भी मानूसन के इंतजार में रसातल की ओर है। खंूटाघाट का जल स्तर महज 26 प्रतिशत ही भर पाया है, जबकि इसे 40 प्रतिशत भर जाना था। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले ये 5 प्रतिशत बेहतर ही है। इधर मानसून पर अचानक ब्रेक लग जाने से पिछले चार-पांच दिनो से बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बिलासपुर, कोरबा व मुंगेली जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। (chhattisgarh monsoon update)

जुलाई महीना शुरू होने पर पहले तीन दिनों तक मानसून के बादल लगातार बरसे। तीन दिनों में करीब 150 मिमी बारिश हुई। इसके बाद बादलों ने किनारा कर लिया। बीच-बीच में बारिश के छिंटे पड़े, लेकिन पिछले तीन-चार दिनों से लोग मूसलाधार बारिश के लिए तरस गए। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून एमपी से होते हुए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व बिहार की ओर मुड़ गया है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है। (chhattisgarh monsoon news in hindi) अगले तीन-चार दिनों में ये छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजरेगा। इसका खासा प्रभाव पूरे प्रदेश पर होगा। इसके असर से भारी बारिश होगी।

पहले ही 15 दिन लेट है मानसून

मानसून के इस वर्ष करीब 15 दिन लेट आने से शहर मेें अबतक करीब 50 फीसदी कम बारिश हुई है। जबकि प्रदेश का आंकड़़ा तो 42 फीसदी कम का है। इस महीने दो से तीन सिस्टम बनने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके प्रभाव से जुलाई के मध्य व अगस्त महीने में 800 मिमी से अधिक बारिश होने की संभावना है। इन दो महीने मेंं ही मानसून की दो तिहाई बारिश प्रति वर्ष होती रही है। (chhattisgarh monsoon kab aayega) इस वर्ष 1200 मिमी के करीब बारिश होने की संभावना जताई गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 3 प्रतिशत कम है।

इस वर्ष अल्प बारिश के है संभावना

ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद डॉ.दीपक शर्मा ने बताया कि भारत व छत्तीसगढ़ की जन्म पत्रिका की गणना के आधार पर 15 जून से 16 जुलाई की अवधि अनुकूल प्रतीत नहीं होती है। इस महिने राहू-केतू जैसे पाप ग्रहों का सर्वाधिक प्रभाव परिलक्षित हुआ। इस महिने की घटनाओं का अवलोकन किया जाए तो भी राजनितिक अस्थिरता, कर्नाटक, मध्यप्रदेश व गोवा जैसे राज्यों में अस्थिरता रही। भारत का विश्वकप में पराजित होना ये समस्त घटनाएं प्रतिकूल ग्रह गोचर का ही प्रभाव है। मानसून के दो सप्ताह के बाद भी मात्र एक ही दिन अच्छी बारिश हुई। सूर्य देव के राहू व केतू के प्रभाव से मुक्त होने के बाद भी सावन में अल्प बारिश के आसार है। मानसून में भी इसका प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिलेगा।

बोनी में पिछड़ गए

बारिश कम होने से किसान धान की फसल बोआई में पिछड़ गए हैं। अब तक जिले में करीब 44 फीसदी धान की बोआई की गई है। यह बोआई खुर्रा व छिंटा बोनी पद्धति से की गईं। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, ऐसे 0.11 प्रतिशत कृषकों ने रोपा पद्धति से धान बोआई करने की तैयारी कर रहे हैं। जिले में 90 हजार हेक्टेयर में चालू खरीफ में रोपा पद्धति से फसल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह 1.22 लाख हेक्टेयर में बोता पद्धति से धान की फसल ली जाएगी। बारिश नहीं होने से किसानों में चिंता सताने लगी है।

खूंटाघाट में 26 प्रतिशत पानी

खूंटाघाट बांध में गुरुवार तक 26 प्रतिशत जलभराव हुआ है। हालांकि यह जलभराव पिछले साल की तुलना में पांच फीसदी अधिक है। लेकिन इस बार बारिश कम होने की वजह से जलाशय में पानी भरने की गति धीमी है।

लगभग समान बारिश

11 जुलाई 18 और 11 जुलाई 19 का दिन जिले में बारिश के मामले में लगभग समान रहा। पिछले साल इसी तारीख को जिले के किसी भी तहसील में बारिश नहीं हुई थी। (farmer problems in india) इस साल कोटा तहसील में 5.0 और मरवाहीं तहसील में 2.0 मिमी. वर्षा हुई। इसके अलावा अन्य तहसील में वर्षा नहीं हुई।