School Time Change: गर्मी और परीक्षाओं के चलते बदला स्कूल टाइम, 16 मार्च से सुबह 7.30 बजे लगेंगी क्लास

School Time Change: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में बढ़ती गर्मी और वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने परिपत्र जारी कर सभी स्कूलों को 16 मार्च से सुबह 7.30 बजे से 11.30 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों तथा प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों के प्रधान पाठकों को भेज दिया गया है।