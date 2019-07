क्लोरीन गैस रिसाव के बाद स्कूलों में दे दी गई छुट्टी, इलाके में मचा हड़कंप

बिलासपुर. शुक्रवार सुबह बिलासपुर गणेश नगर पानी टंकी परिसर (chlorine gas leak water treatment plant) में रखे क्लोरीन गैस के सिलिंडर में अचानक रिसाव होने लगा। (Can chlorine gas kill you) इसकी सूचना मिलने पर पहुचे निगम के अफसर फायर बिग्रेड से पानी डलवाकर लीकेज सिलेंडर को गड्ढे में डलवाया, एहतियात के तौर पर स्कूल की छुट्टी कराई गई। (chlorine leakage handling)

शहर के अन्नपूर्णा विहार कॉलोनी में शुक्रवार की सुबह पानी की टंकी के पास क्लोरीन गैस (chlorine gas leakage) के लीक होने पर हड़कंप मच (stirred up) गया। कॉलोनी में पानी की टंकी के पास क्लोरीन गैस रिसाव के कारण आसपास के रहवासी बीमार (people unconscious) होने लगे। हादसे के बाद ए एम राव नाम के व्यक्ति बेहोश (What does chlorine gas do to your body) हो गए और अन्य तीन लोगों को तबीयत में खराबी महसूस होने पर रेलवे हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया जिनका जांच और उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बनते ही आनन-फानन में डॉक्टर और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। (How dangerous is a chlorine leak)

कॉलोनी निवासी बरूण दास ने बताया कि सामुदायिक भवन के पास जो पानी की टंकी है। वहां अचानक क्लोरीन गैस रिसाव हो गया। गैस के रिसाव (chlorine gas leakage) के साथ पानी की टंकी के आसपास निवास करने वाले लोगों की तबियत बिगडऩे लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक कुछ लोगों की हालत बिगड़ने (people unconscious) लगी थी। आनन-फानन में स्थानीय लोग घायलों को रेलवे के अस्पताल ले गए और प्रशासनिक अधिकारियों को फोन लगाने लगे। कुछ देर बाद मौके पर टीम पहुंची।

अचानक गैस के रिसाव से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बेहोश हो गए जिन्हें अस्पताल लेजाकर उपचार कराया गया। अब वह ठीक हैं और अस्पताल से वापस आ चुके हैं। एहतियात के टॉयर पर आस पास के स्कूलों में भी छुट्टी दे दी गई है। टीम मामले की जांच कर रही है।

- अजय श्रीवासन, सहायक अभियंता, नगर निगम बिलासपुर