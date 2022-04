एसईसीएल महिला क्रिकेट: प्रेरणा की धुआंधार बल्लेबाजी और नीति की जबरदस्त गेंदबाजी, विरोधी टीम के छूटे छक्के

मोर पावर टू यू' - more power to you नारी शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसईसीएल में फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन, सोमवार अल सुबह गुलज़ार हुआ इंदिरा विहार स्पोट्र्स ग्राउंड, टीम ए की बल्लेबाज़ी से विपक्षी पस्त, दस विकेट से दी शिकस्त

बिलासपुर Updated: April 11, 2022 12:51:43 pm

बिलासपुर. इंदिरा विहार स्पोट्र्स ग्राउंड में सोमवार की सुबह एसईसीएल परिवार की महिलाओं के लिए फ्रैंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। यह मैच श्रद्धा महिला मंडल के सहयोग से आयोजित था। इसमें एसईसीएल में कार्यरत महिला कर्मी तथा परिवार में कार्यरत महिलाओं, दोनो ने हिस्सा लिया। एसईसीएल परिवार की प्रथम महिला तथा श्रद्धा महिला मंडल अध्यक्षा पूनम मिश्रा, उपाध्यक्षागण संगीता शर्मा, पिंकी प्रसाद, रीता पाल स्वयं मैदान में उतरी। महिलाओं के लिए ड्रॉ आधार पर दो टीमें तैयार की गई थी।

टीम बी ने जीता टॉस

टीम बी ने टॉस जीता तथा पहले बल्लेबाज़ी का निर्णय लिया। टीम ए की सधी गेंदबाज़ी के बीच 10 ओवर में यह टीम केवल 37 रन बना सकी। संगीता शर्मा ने सर्वाधिक योगदान किया। टीम बी हरफऩमौला अन्दाज़ से खेल में उतरी। रेहाना खान और प्रेरणा भटनागर ने गेंदबाज़ों को जमने नहीं दिया और ताबड़तोड़ प्रहार करते रहे। प्रेरणा ने 23 तो रेहाना ने 13 रनों की आतिशी पारी खेली और 10 विकेट से टीम ए को परास्त कर दिया। प्रेरणा को मैन ऑफ़ द मैच का ख़िताब दिया गया वहीं रेहाना को बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार मिला। नीति दूबे ने बेस्ट बॉलर का खिताब अपने नाम किया।

IMAGE CREDIT: patrika bilaspur इन्होंने लिया जबरदस्त कैच

पिल्लै की गेंद पर पूनम मिश्रा के गली में पकड़े बेहतरीन कैच ने दर्शकों की ख़ूब तालियाँ बटोरी। उन्हें 'बेस्ट फि़ल्डर' का पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर एसईसीएल के निदेशक तकनीकी एम के प्रसाद एवं एस के पाल विशिष्ट अतिथि बतौर दर्शक दीर्घा में उपस्थित रहे। मौक़े पर महिला मंडल एवं विप्स की सदस्याएँ, विभिन्न विभागाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। कमेंट्री श्री संजीव झा, प्रबंधक (कल्याण) ने की वहीं अम्पायरिंग पुस्कर ने किया। स्कोरर मास्टर कृश एवं मास्टर अजय ठाकरे रहे।

टीम संरचना

टीम ए - पूनम मिश्रा, पिंकी प्रसाद, नीति दूबे, रेहाना खान पूनम सिंह, दुर्गेश, पिंकी माथुर, दिव्या सक्सेना, सीमा श्रीवास्तव, किरण उपाध्याय, कविता दास, श्रीदेवी पिल्लै, बबिता गुप्ता, प्रेरणा भटनागर। टीम बी- संगीता शर्मा, रीता पाल, कविता घोष, मृदुला राम, कामिनी राय, दीपिका साहू, मीनाक्षी देव, सरिता अग्रवाल, रामकुमारी, भानुमति।

