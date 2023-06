श्री पीताम्बरा पीठ में श्री बगलामुखी देवी का होगा विशेष श्रृंगार व पूजन

श्री पीताम्बरा पीठ सुभाष चौक सरकण्डा स्थित त्रिदेव मंदिर में आषाढ़ गुप्त नवरात्र उत्सव 19 से 27 जून तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पीताम्बरा पीठाधीश्वर आचार्य दिनेश जी महाराज ने बताया कि इस अवसर पर श्री पीताम्बरा पीठ त्रिदेव मंदिर में स्थित श्री ब्रह्मशक्ति बगलामुखी देवी का विशेष पूजन, श्रृंगार जपात्मक यज्ञ, हवन किया जाएगा।

Shri Baglamukhi Devi will have special decoration and worship in Shri Pitambara Peeth