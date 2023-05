जूनी लाइन में महिला समिति के द्वारा चौथे वर्ष श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन, बाल रूप में भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया



बिलासपुर। जूनी लाइन में महिला त्रण किया गया। श्रीमद्भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ ही नंद बाबा के गांव में हंसी ठिठोली की कहानी के साथ गोपियों और कन्हैया के बीच प्रेम लीला का भागवत कथा में चित्रण किया किया ।

Shrimad Bhagwat Katha organized for the fourth year by the Women's Committee in Juni Line, Lord Krishna lifted the Govardhan mountain in the form of a child