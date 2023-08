मां की लाश के साथ रातभर सोता रहा बेटा, सुबह जागने पर फांसी पर लटके मिले पिता , हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका

Submitted by:

chhattishgarh crime news : शिकारपुर गांव में संदिग्ध हालत में पति-पत्नी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मामला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र का है।

,Son kept sleeping with mother's dead body all night, father found hang