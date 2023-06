प्रार्थना व ध्यान से करें योग की शुरुआत, मन होगा शांत और बढ़ जाएंगे फायदे-मंजू दीदी

ब्रह्माकुमारीज टिकरापारा में चल रहे योग प्रशिक्षण एवं अभ्यास शिविर में शुक्रवार को आसनों के फायदे बताते हुए ब्रह्माकुमारी मंजू दीदी ने कहा कि योग की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं जिससे मन शान्त और सकारात्मक हो जाता है। इससे योग के फायदे बढ़ जाते हैं।

Start yoga with prayer and meditation, mind will be calm and benefits will increase - Manju Didi