तुलजा भवानी मंदिर में शिव महापुराण की कथा आज से, निकली विशाल कलश यात्रा

बिलासपुरPublished: Jul 19, 2023 12:40:56 am

कुदुदंड स्थित तुलजा भवानी मंदिर में सात दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन छत्तीसगढ़ मराठा महिला प्रकोष्ठ व छत्तीसगढ़ मराठा समाज की बिलासपुर इकाई और जीजामाता मराठा महिला संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। मंगलवार को विशाल कलश यात्रा निकाली गई।

Story of Shiva Mahapuran in Tulja Bhavani temple from today, huge Kalash Yatra started