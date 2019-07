इस वजह से शाळा प्रवेश उत्सव में नहीं गए 500 छात्र - छात्राएं , सबक सिखाने सबने किया बहिष्कार

हाईस्कूल के सामने पक्की सडक़ न होने पर छात्रों को होती है परेशानी (no road for going school)