फ़ूड ब्लॉगिंग से शहर में बनाई पहचान, अब रायपुर और दिल्ली में कर रहीं खाने को एक्स्प्लोर

बिलासपुर। शहर में फ़ूड ब्लॉगर के रूप में पहचाने जानी वाली सीजी 10 फ़ूड ब्लॉगिंग पेज की एडमिन और फ़ूड ब्लॉगर रिया जैन से खास बातचीत की गई। इसमें उन्होंने शुरू से अब तक के अपने फ़ूड ब्लॉगर (healthy food bloggers india) के सफर को साझा किया।

यूँ तो बिलासपुर के लिए यह ट्रेंड नया है लेकिन आज से एक साल पहले फ़ूड ब्लॉगिंग की शुरुआत रिया ने की। रिया आज एक सक्सेसफुल फ़ूड ब्लॉगर हैं और बिलासपुर के साथ साथ राजधानी रायपुर और देश की राजधानी दिल्ली में भी अलग अलग तरह के ज़ायके को परख कर लोगों तक पहुंचा रही हैं। फ़ूड ब्लॉगर के रूप में इंस्टाग्राम पर foodies_bilaspur_cg10 नाम से (healthy food bloggers instagram) ब्लॉग चलाती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बारे में बताती हैं और उनके हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में भी चर्चा करती हैं। इसके अलावा रिया एक क्रिएटिव डिज़ाइनर भी हैं और अब पिछले एक साल से फ़ूड ब्लॉगिंग कर रहीं हैं। (success story in hindi)

पूरे भारत में जायका तराशने घूम चुकी हैं रिया (food explorer)

रिया अपने फ़ूड ब्लॉगिंग के पैशन को लेकर भारत के अनेक शहरों में घूम चुकी हैं और वहां के ज़ायके को लोगों तक पहुचाया है। रिया का कहना है की दिल्ली में नॉन वेज का क्रेज है और रायपुर में नार्थ इंडियन खाने का ज़ायका मज़बूत है। वहीं बिलासपुर शहर में हर तरह के व्यंजन और खास कर नार्थ इंडियन खाने को पसंदीदा बताया।

मिला अच्छा रिस्पांस

रिया का कहना है की बिलासपुर में फ़ूड ब्लॉगिंग को लोग नहीं जानते थे फिर भी अच्छा रिस्पांस मिला। कैफ़े और रेस्टॉरेंट वालों ने सपोर्ट किया तो जनता ने भी पूरा प्यार दिया और इस काम को सराहा। (delhi food blogger instagram)

सीजी10 नाम के पीछे का कारण (Bilaspur CG 10)

रिया ने बताया की उन्होंने यह काम बिलासपुर को अलग पहचान दिलाने के लिए शुरू किया है। इसी लिए इसका नाम सीजी10 के साथ रखा है क्योंकि यह बिलासपुर का रेस्जिस्ट्रेशन नंबर भी है।

क्यों है फ़ूड ब्लॉगिंग की ज़रूरत (what is food blogging all about)

रिया का कहना है की लोगों में अब खाने को लेकर रुचि बढ़ी है और वह तरह तरह के व्यंजन खाना पसंद करते हैं। इसके लिए फ़ूड ब्लॉगिंग का डिमांड बढ़ रहा है। इससे हम लोगों को बताते हैं वह कहाँ क्या खा सकते हैं और उनमें उन्हें कोनसे पोषक तत्व मिलेंगे या किन चीजों से मिलकर वह व्यंजन बनाया गया है।

फ़ूड ब्लॉगिंग को लेकर में भारत के साथ साथ पूरे विश्व को एक्स्प्लोर करना चाहती हूँ। लोग जो खाते हैं उसके बारे में जानना भी पसंद करते हैं। और लोगों तक नए नए व्यंजनों को पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। (how to be a food blogger on instagram)

-रिया जैन, फ़ूड ब्लॉगर, क्रिएटिव डिज़ाइनर