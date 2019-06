आधी रात शहर के निरीक्षण में निकले नए एसपी, इस हालत में मिले गस्त कर रहे पुलिस कर्मी

नवागत sp के आधी रात को निरीक्षण की खबर मिलते ही। पुलिस कर्मी यहां वहाँ दौड़ते नजर आए