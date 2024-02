गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष में टैलेंट हंट व सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन

सभी अहिरवार समाज सदस्यों के द्वारा गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष और स्व.मनटोरा देवी रायकर, स्व.शांति देवी रायकर व स्व.आजूराम रायकर की स्मृति में गुरु रविदास टैलेंट हंट व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन गुरु रविदास नगर करबला में हुआ।

Talent hunt and cultural program was organized on the occasion of Guru Ravidas Jayanti.