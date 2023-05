वैशाख-जेठ में शादी के शुभदमुहूर्त पर गर्मी का असर, बुकिंग कम होने से बैंड बाजे वाले मायूस

वैशाख-जेठ में शादी-ब्याह के लिए शुभ मुहूर्त की कमी नहीं हैं लेकिन भीषण गर्मी के कारण लोग शादी के आयोजन करने से परहेज कर रहे हैं। यही कारण है कि शादी-ब्याह से जुड़े कारोबार करने वालों में उदासी छाई हुई है। बैंड पार्टी, लाइट, डेकोरेटर, मैरिज लॉन संचालक शुभ मुहूर्त की तिथियों के बावजूद शादी-ब्याह की बुकिंग की बाट जोह रहे हैं। सोना-चांदी के रेट भी हाई होने के कारण सराफा व्यवसाय पर भी असर है।

The effect of heat on the auspicious time of marriage in Vaishakh-Jeth, band players disappointed due to less booking