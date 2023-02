नागमणि का लालच देकर लाखों रुपए ठगने वाला गिरोह पकड़ाया

Submitted by:

पहले टावर लगाने के नाम पर लोगों से मिलना और फिर नागमणि की कहानी सुनाकर ठगी करने वाले गिरोह का गौरला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पु

The gang caught cheating lakhs of rupees by luring Nagmani